У США заарештували «серійного стрільця з рогатки», який десять років «тероризував» сусідів на своєму районі у південній Каліфорнії.
81-річний чоловік розбивав вікна і лобове скло автомобілів, а також постійно стріляв у людей з рогатки, повідомляє «УП.Життя»
Поліція каже, що чоловік «тероризував район», і від його дій постраждали десятки жителів. Водночас інформацію про фізичні травми їм не повідомляли.
«Стрільця» заарештували минулого тижня. Поліціянти отримали ордер на обшук, а потім знайшли рогатку і кульки в його будинку в Азусі.
Лейтенант місцевої поліції Джейк Буші розповів, що пенсіонер зазвичай стріляв у сусідів із заднього двору. На його думку, єдиним мотивом підозрюваного був «злий умисел». 28 травня чоловік має прийти до суду.
Нагадаємо, у Бразилії затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона привезла до банку мертвого чоловіка й намагалася оформити на нього кредит.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У США заарештували «серійного стрільця з рогатки», який десять років «тероризував» сусідів на своєму районі у південній Каліфорнії.
81-річний чоловік розбивав вікна і лобове скло автомобілів, а також постійно стріляв у людей з рогатки, повідомляє «УП.Життя»
Поліція каже, що чоловік «тероризував район», і від його дій постраждали десятки жителів. Водночас інформацію про фізичні травми їм не повідомляли.
«Стрільця» заарештували минулого тижня. Поліціянти отримали ордер на обшук, а потім знайшли рогатку і кульки в його будинку в Азусі.
Лейтенант місцевої поліції Джейк Буші розповів, що пенсіонер зазвичай стріляв у сусідів із заднього двору. На його думку, єдиним мотивом підозрюваного був «злий умисел». 28 травня чоловік має прийти до суду.
Нагадаємо, у Бразилії затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона привезла до банку мертвого чоловіка й намагалася оформити на нього кредит.