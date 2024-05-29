У США впіймали 81-річного чоловіка, який 10 років «обстрілював» сусідів з рогатки

У США заарештували «серійного стрільця з рогатки», який десять років «тероризував» сусідів на своєму районі у південній Каліфорнії.

81-річний чоловік розбивав вікна і лобове скло автомобілів, а також постійно стріляв у людей з рогатки, повідомляє «УП.Життя»

Поліція каже, що чоловік «тероризував район», і від його дій постраждали десятки жителів. Водночас інформацію про фізичні травми їм не повідомляли.

«Стрільця» заарештували минулого тижня. Поліціянти отримали ордер на обшук, а потім знайшли рогатку і кульки в його будинку в Азусі.

Лейтенант місцевої поліції Джейк Буші розповів, що пенсіонер зазвичай стріляв у сусідів із заднього двору. На його думку, єдиним мотивом підозрюваного був «злий умисел». 28 травня чоловік має прийти до суду.

Нагадаємо, у Бразилії затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона привезла до банку мертвого чоловіка й намагалася оформити на нього кредит.