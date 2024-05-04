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Забезпечення одного військовослужбовця (без зброї) обходиться державному бюджету близько 1,2 мільйона гривень.

Про це сказав заступник міністра оборони з питань фінансів у коментарі Bloomberg.

Загальна сума, яку Україна заплатить за проведення мобілізаційних заходів, як стверджує урядовець, залежить від кількох чинників. Це, зокрема, кількість людей, що будуть долучатися до війська щомісяця. А також рішення командування щодо проведення ротацій. Не менш важлива і фінансова допомога, яку надають партнери.