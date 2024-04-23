Підʼїзд будинку на Пограничній, 43, в який влучила російська ракета, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Якщо ще двоє мешканців багатоповерхівки на Пограничній, 43 у Миколаєві отримають за житловим сертифікатом нові оселі, департамент житлово-комунального господарства зможе демонтувати зруйновані під'їзди будинку.

Про це йдеться в статті «НикВести» «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

У будинку спочатку мали демонтувати 12 квартир на 3-5 поверхах третього та четвертого під'їздів, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 травня 2023 року. Але наразі департамент житлово-комунального господарства міської ради збирається демонтувати усі два під'їзди будинку, а це 40 квартир замість 12, сказала мешканка будинку Наталя.

Така зміна кількості квартир, що підлягають демонтажу, повʼязана суто з технічною помилкою, пояснив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

— Техзвіт передбачає демонтаж повністю 3 та 4 під'їздів. Є додаток експертної організації, яка забезпечує проведення технічного обстеження. На момент, коли приймалося рішення виконкомом, то ось в такій редакції звучав його висновок в одній частині, а в іншій частині – трохи інакше. Ми направили документи до регіональної комісії ТЕБ НС і отримали відповідне погодження. Потім ми побачили, що є момент невідповідності і отримали додаткові документи від експертної організації, – розповів Ігор Набатов.

Наразі в департаменті очікують внесення змін у рішення виконавчого комітету. «Найближчим часом ми це зробимо, тому що є усі шанси забезпечити демонтаж цих під'їздів», запевнив Ігор Набатов. Він додав, що ці два під'їзди вже не придатні до проживання.

— За інформацією від експертної організації, в 3 під'їзді на першому і другому поверсі навіть є провалля. Тому говорити про те, що там можна далі проживати – не зовсім вірно. По четвертому під'їзду дійсно може здатися, що там можна якось проживати, тому що нижні квартири четвертого під'їзду фактично не постраждали. Але конструктив такий, що експертна організація сказала, що необхідно демонтувати, – сказав Ігор Набатов.

Всього мешканці будинку подали 23 заявки на житловий сертифікат, з яких 5 – ще на розгляді, каже Ігор Набатов. Якщо ще дві квартири надішлють свої заявки на житловий сертифікат та придбають нову оселю, департамент вже зможе демонтувати підʼїзди, пояснив він.

— Якщо ще дві квартири з Пограничної, 43 подадуть та реалізують свої сертифікати, то у нас відпадуть юридичні перепони щодо можливості демонтажу. Тому що люди, відповідно до вимог постанови Кабміну №600, повинні відмовитись від свого права власності. Відтак їх незгоди вже не будуть грати ролі для міста у звʼязку з тим, що вони вже не будуть власниками обʼєктів нерухомості юридично, – сказав Ігор Набатов.

Після демонтажу двох під'їздів будинок планують обстежити, щоб зʼясувати, чи можливого його відбудувати, пояснили в департаменті ЖКГ.

— Ми людям казали, хоча й не можемо обіцяти, що після демонтажу будуть обстеженні всі конструктивні елементи, які залишилися, й далі вже зможемо прийняти остаточне рішення щодо можливості або неможливості відновлення, – сказав Ігор Набатов.

Про відмову власників квартир на Пограничній, 43 демонтувати зруйновані оселі повідомлялось ще в середині жовтня 2023 року. Тоді у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомили, що не знають, як вирішувати проблему з відмовою жителів. А мер Олександр Сєнкевич пояснив, що страх місцевих зумовлений переживаннями, що земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків.

До цього в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва казали, що жителі напівзруйнованих будинків по Крилова, 54, та Пограничної, 43, в разі небажання давати згоду на демонтаж, можуть втратити будь-який шанс на подальше відновлення. А згодом сказали, що мешканці цих будинків, що відмовляються від демонтажу зруйнованих під’їздів, все ж зможуть отримати житлові сертифікати.

У листопаді 2023 року У департаменті ЖКГ розповіли, що зруйновану багатоповерхівку на Пограничній, 43 можуть відновити, однак напевно це буде відомо після демонтажних робіт та додаткового обстеження фундаменту будівлі.