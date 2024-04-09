У національному парку Уджунг Кулон, що розташований на західній частині острова Ява, помітили рідкісне дитинча яванських носорогів.
Про це повідомило «УП.Життя» з посиланням на міністерство навколишнього середовища Індонезії.
«Фото, яке зробила фотопастка, дає надію на збереження одного з найбільш зникаючих ссавців у світі», — йдеться в повідомленні.
Представник міністерства навколишнього середовища Індонезії Сатьяван Пудьятмоко зазначив, що вік маляти носорога — від 3 до 5 місяців, а стать поки невідома.
«Це гарна новина, яка доводить, що яванські носороги можуть належним чином розмножуватися”, – заявив він.
Зазначається, що яванські носороги мають складки пухкої шкіри, що створює враження, ніби вони одягнені в броню.
«Колись популяція цих носорогів була чималою — вони проживали по всій Південно-Східній Азії. Однак тварини сильно постраждали від нестримного браконьєрства та вторгнення людини в їхні місця існування», — наголошується в повідомленні.
За попередніми оцінками, зараз у парку Уджунг Кулон проживає 82 рідкісних носороги. Площа заповідника сягає приблизно 120 тисяч гектарів, у ньому є пишні тропічні ліси та чимало прісноводних струмків.
Нагадаємо, у зоопарку штату Теннессі народився рідкісний жираф, який не має плям. Фахівці вважають, що це єдиний у світі однотонний сітчастий жираф.
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У національному парку Уджунг Кулон, що розташований на західній частині острова Ява, помітили рідкісне дитинча яванських носорогів.
Про це повідомило «УП.Життя» з посиланням на міністерство навколишнього середовища Індонезії.
«Фото, яке зробила фотопастка, дає надію на збереження одного з найбільш зникаючих ссавців у світі», — йдеться в повідомленні.
Представник міністерства навколишнього середовища Індонезії Сатьяван Пудьятмоко зазначив, що вік маляти носорога — від 3 до 5 місяців, а стать поки невідома.
«Це гарна новина, яка доводить, що яванські носороги можуть належним чином розмножуватися”, – заявив він.
Зазначається, що яванські носороги мають складки пухкої шкіри, що створює враження, ніби вони одягнені в броню.
«Колись популяція цих носорогів була чималою — вони проживали по всій Південно-Східній Азії. Однак тварини сильно постраждали від нестримного браконьєрства та вторгнення людини в їхні місця існування», — наголошується в повідомленні.
За попередніми оцінками, зараз у парку Уджунг Кулон проживає 82 рідкісних носороги. Площа заповідника сягає приблизно 120 тисяч гектарів, у ньому є пишні тропічні ліси та чимало прісноводних струмків.
Нагадаємо, у зоопарку штату Теннессі народився рідкісний жираф, який не має плям. Фахівці вважають, що це єдиний у світі однотонний сітчастий жираф.