Дитинча рідкісного яванського носорога на острові Ява / Фото: PHYS.ORG

У національному парку Уджунг Кулон, що розташований на західній частині острова Ява, помітили рідкісне дитинча яванських носорогів.

Про це повідомило «УП.Життя» з посиланням на міністерство навколишнього середовища Індонезії.

«Фото, яке зробила фотопастка, дає надію на збереження одного з найбільш зникаючих ссавців у світі», — йдеться в повідомленні.

Представник міністерства навколишнього середовища Індонезії Сатьяван Пудьятмоко зазначив, що вік маляти носорога — від 3 до 5 місяців, а стать поки невідома.

«Це гарна новина, яка доводить, що яванські носороги можуть належним чином розмножуватися”, – заявив він.

Зазначається, що яванські носороги мають складки пухкої шкіри, що створює враження, ніби вони одягнені в броню.

«Колись популяція цих носорогів була чималою — вони проживали по всій Південно-Східній Азії. Однак тварини сильно постраждали від нестримного браконьєрства та вторгнення людини в їхні місця існування», — наголошується в повідомленні.

За попередніми оцінками, зараз у парку Уджунг Кулон проживає 82 рідкісних носороги. Площа заповідника сягає приблизно 120 тисяч гектарів, у ньому є пишні тропічні ліси та чимало прісноводних струмків.

Нагадаємо, у зоопарку штату Теннессі народився рідкісний жираф, який не має плям. Фахівці вважають, що це єдиний у світі однотонний сітчастий жираф.