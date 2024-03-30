Водонапірна башта. Фото: Скриншот.

В селі Киселівка, що на Миколаївщині, відремонтували дві водонапірні башти, які були руйновані внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Миколаївська районна державна адміністрація.

Тепер, після закінчення ремонтних робіт, понад 300 мешканців села забезпечені водою.

Уточнюється, що ремонт вдалось зробити завдяки співпраці Миколаївської районної військової адміністрації з міжнародним фондом «CORE».

На перший запуск башт приїхали міжнародні партнери — операційний директор «CORE» Жером Лебльо та виконавча директорка «CORE Ukraine» Ліана Хоровицька, заступники начальника Миколаївської районної військової адміністрації Андрій Грейц та Раміль Агабеков.

— Ми дуже пишаємося проектом. Це допомагає місцевим жителям, які постраждали від війни. Ми дуже вдячні за партнерство з місцевими органами влади, які були настільки важливими, щоб завершити цей проект. Ми дуже раді, що з більшою кількосттю проектів ми зможемо допомогти більшій кількості людей, — сказав Жером Лебльо.

Нагадаємо, як у Лиманах на Миколаївщині встановили нову водонапірну вежу. Попередню пошкодили обстрілами.