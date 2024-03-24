В п’ятницю, 22 березня, в окупованому Мелітополі в результаті двох вибухів ліквідували російську техніку разом з окупантами.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Вогневе ураження вдалось завдати завдяки «спеціальної акції» ГУР та місцевого руху опору
«За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot», — сказано в повідомлені.
Нагадаємо, як під Мелітополем партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто.
В п’ятницю, 22 березня, в окупованому Мелітополі в результаті двох вибухів ліквідували російську техніку разом з окупантами.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Вогневе ураження вдалось завдати завдяки «спеціальної акції» ГУР та місцевого руху опору
«За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot», — сказано в повідомлені.
Нагадаємо, як під Мелітополем партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто.