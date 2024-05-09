Будинок на Шнеерсона з боку вулиці Адміральскої, фото «НикВести»

В Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пообіцяли замовити технічне обстеження житлового будинку за адресою Шнеєрсона, 2.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Стелі сипляться шматками». Чому дім на Шнеєрсона, 2 в Миколаєві покрився тріщинами і хто за це має відповідати».

— Ми знаємо про цей будинок, люди дійсно зверталися до нас. Наш фахівець вже виїжджав, але, на жаль, не все зміг оглянути увесь будинок. До підвалу його з якоїсь причини не пустили. Ми проведемо техобстеження, але, знову ж таки, за інформацією управляючої компанії, така ситуація з будинком вже досить давно. Як вони кажуть — тріщини дійсно є, але вони замазують їх і поки що все добре. Ситуація така, але щоб зрозуміти причину, чому таке відбувається з будинком, буде замовлено техобстеження, – сказав заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

Після цього, додав він, вже прийматиметься рішення про подальші роботи у цьому будинку. За потреби, його відновлюватимуть, каже Ігор Набатов. В Департаменті також припускають, що ситуація зі станом будинку могла погіршитися від російських ракетних ударів, які фіксувалися недалеко від будинку.

— А далі вже будемо дивитися за результатами й приймати відповідне рішення. В ідеалі, звичайно, якщо буде необхідність робити ремонт, то рухатимемося в цьому напрямку. Це будинок, який не постраждав безпосередньо від прильоту. Чому говорю безпосередньо? Тому що він знаходиться недалеко від ЖК «Адмірал», недалеко від військової адміністрації, тож можна припустити, що його струхнуло. Але у будь-якому разі, його включають у план техобстеження. Найближчим часом можна буде побачити, що він у серії закупівель із технічного обслуговування, — сказав Ігор Набатов.

Як відомо, жителі будинку на Шнеєрсона, 2 почали помічати величезні наскрізні тріщини на фасаді дому, всередині у підʼїздах та навіть у квартирах з новим ремонтом. Мікротріщини по будівлі фіксувались ще з 2016 року. Але за останній час ситуація докорінно погіршилась. На зміщення фундаменту могло вплинути два фактори: авіаудар по будівлі Миколаївської ОДА та прорив старих труб у підвалі дому, рівень води в якому досягла 40 сантиметрів.

Утриманням будинку на Шнеєрсона, 2 займається товариство з обмеженою відповідальністю «ЖЕК «Забота». Там кажуть, що не можуть займатися відновленням будинку, оскільки це вважатиметься капітальним, а не поточним ремонтом. Директор Олег Старєв каже, що ситуація з будинком на Шнеєрсона, 2 не є особливою, оскільки більшість житлового фонду у центрі міста перебуває у такому ж стані.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».