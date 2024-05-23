В Новомар’ївській громаді у Вознесенському районі Миколаївщини відкрили два нові пожежні підрозділи / Фото: ДСНС

У Новомар’ївській громаді в Вознесенському районі Миколаївщини відкрили два підрозділи місцевої пожежної охорони.

Підрозділи відкрили у селах Обухівка та Миролюбівка, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників, у громаді 26 населених пунктів, в яких проживає близько чотирьох тисяч людей. Тому функціонування двох підрозділів вплине на оперативне реагування вогнеборців, оскільки влітку виникає значна кількість пожеж в природних екосистемах.

Варто зазначити, що міську пожежну охорону створили завдяки співпраці місцевих органів влади, підприємців та за підтримки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, яке надало пожежний автомобіль, комп’ютерну техніку, спецодяг та оснащення.

В Новомар’ївській громаді у Вознесенському районі Миколаївщини відкрили два нові пожежні підрозділи / Фото: ДСНС В Новомар’ївській громаді у Вознесенському районі Миколаївщини відкрили два нові пожежні підрозділи / Фото: ДСНС В Новомар’ївській громаді у Вознесенському районі Миколаївщини відкрили два нові пожежні підрозділи / Фото: ДСНС

Станом на квітень, через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах. У ДСНС розповіли, що у Миколаївському районі виникла — 81 пожежа, у Первомайському — 64, у Вознесенському — 35, у Баштанський громаді — 23.