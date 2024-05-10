в НЗСУ розповіли, на що скаржилися мешканці Миколаївщини. Фото: uazmi.org

З початку року Національна служба здоров’я України отримала 12 звернень від пацієнтів щодо надання медичної допомоги у закладах Миколаївщини.

Про це повідомила пресслужба НЗСУ.

Найбільша частка скарг — через відмову в наданні послуг, передбачених Програмою медичних гарантій (п’ять скарг). Стільки ж скарг – через вимагання коштів за надання послуг, витратних матеріалів та лікарських засобів). Такі випадки є неправомірними, адже вартість медичних послуг закладам із договором сплачує НСЗУ, зазначили там.

В НСЗУ наголошують: лише залишаючи скаргу, можна покращити медичну систему. Завдяки зверненням щодо порушень у лікарнях, з початку року НСЗУ вдалося поновити право 61 пацієнта на допомогу за Програмою медичних гарантій.

— Чим більше пацієнт надасть доказів щодо порушень з боку закладу, наприклад, чеки за придбані ліки, чи оплачені послуги з лікування або діагностики, фото і відео, тим більше шансів поновлення права пацієнтів на безоплатну медичну допомогу, — сказав заступник начальника відділу роботи зі скаргами пацієнтів Тарас Стеценко.

Як діяти пацієнтам у разі порушення прав?

1.Звернутися зі скаргою до головного лікаря.

2.Якщо головний лікар не вирішує проблему — звернутися зі скаргою до місцевого департаменту охорони здоровʼя.

3.Залишити скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам»: https://cutt.ly/hewPO7gU.

Також залишити скаргу можна у декілька способів:

За безкоштовним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення.

Надіслати офіційний лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua.

Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

Написати звернення на особистому прийомі громадян.

Що варто вказати в скарзі?

1.Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження.

2.Зазначте дату події, викладеної у скарзі.

3.Правильно вкажіть назву лікарні.

4.Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали чи відмовлялася надати послугу.

5.Детально опишіть ситуацію, яка з Вами сталася.

6.За можливості зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги.

7.Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер мобільного чи стаціонарного телефону, електронну адресу, поштову адресу.

Аби скарга мала позитивний результат — важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт вимагання та повернути пацієнту кошти.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Однак ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Однак у квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

У березні Ірина Ткаченко заявила, що питання про скорочення колективу обласного центру лікування інфекційних захворювань не стоїть перед владою.