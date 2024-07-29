Служба безпеки України разом із Національною поліцією в Одесі затримала групу молодих людей, яких підозрюють у виконанні замовлення російської ФСБ на підпали військових автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За два тижні вони, ймовірно, намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

«У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме»», — йдеться в повідомленні.

В Одесі затримали підозрюваних у підпалах військових автомобілів. Фото: СБУ В Одесі затримали підозрюваних у підпалах військових автомобілів. Фото: СБУ

За підозрами, представник російської спецслужби зв'язався з ними через один з таких чатів і запропонував фінансову винагороду за підпали автомобілів, що належать українським військовим.

Підозрювані, як припускають, діяли парами: один підпалював, інший знімав це на відео. Використовуючи кур'єрську доставку як прикриття, вони пересувалися містом на скутерах і збирали інформацію про місця паркування автомобілів Сил оборони. Після цього вони надсилали фотографії потенційних цілей своєму куратору для узгодження і отримували команду на підпали. Для звітності перед замовником підозрювані могли знімати свої дії на відео.

В Одесі затримали підозрюваних у підпалах військових автомобілів. Фото: СБУ В Одесі затримали підозрюваних у підпалах військових автомобілів. Фото: СБУ

Затримання відбулося «по гарячих слідах». У підозрюваних вилучили саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони, які можуть містити докази злочинів. Усім шістьом особам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Підозрювані наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі, якщо їхня провина буде доведена.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали підозрюваного у коригуванні ворожих ударів по місту та пошкодженні майна «Укрзалізниці».