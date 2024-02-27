Цьогоріч в Україні планують запустити ще три ліцеї військово-патріотичного спрямування.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, там навчатимуться діти загиблих, поранених і зниклих безвісти захисників. Діти в таких ліцеях будуть на повному державному утриманні. Поки що йдеться про чотири заклади: три нових і один уже діючий.

«Ми в ці ліцеї будемо брати не тільки дітей загиблих працівників Міністерства внутрішніх справ і військовослужбовців. Але і військовий Збройних Сил України», — розповів Ігор Клименко.

Нагадаємо, що у липні 2023 року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував повернутися до обговорення питання створення військового ліцею у Миколаєві.