Цьогоріч в Україні планують запустити ще три ліцеї військово-патріотичного спрямування.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
За його словами, там навчатимуться діти загиблих, поранених і зниклих безвісти захисників. Діти в таких ліцеях будуть на повному державному утриманні. Поки що йдеться про чотири заклади: три нових і один уже діючий.
«Ми в ці ліцеї будемо брати не тільки дітей загиблих працівників Міністерства внутрішніх справ і військовослужбовців. Але і військовий Збройних Сил України», — розповів Ігор Клименко.
Нагадаємо, що у липні 2023 року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував повернутися до обговорення питання створення військового ліцею у Миколаєві.
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Цьогоріч в Україні планують запустити ще три ліцеї військово-патріотичного спрямування.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
За його словами, там навчатимуться діти загиблих, поранених і зниклих безвісти захисників. Діти в таких ліцеях будуть на повному державному утриманні. Поки що йдеться про чотири заклади: три нових і один уже діючий.
«Ми в ці ліцеї будемо брати не тільки дітей загиблих працівників Міністерства внутрішніх справ і військовослужбовців. Але і військовий Збройних Сил України», — розповів Ігор Клименко.
Нагадаємо, що у липні 2023 року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував повернутися до обговорення питання створення військового ліцею у Миколаєві.