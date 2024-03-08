В Україні розчистять русла річок Прут і Сірет. Фото: Ярослав Зеленчук, WWF-Україна

У 2024 році почнуть розчищати річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, щоб відтворити вільну течію.

«Генеральне прибирання» відбудеться в рамках європейського проєкту «Відкриті річки», яке ініціювали Всесвітній фонд природи Україна (WWF-Україна) та Басейнове управління водними ресурсами, пише «УП. Життя».

Спершу фахівці проведуть комплексне дослідження, щоб виявити всі типи бар’єрів, що перешкоджають водному потоку. За можливості їх заберуть, щоб відновити вільну течію в межах усього басейну.

Представники WWF-Україна пояснили, що річки, які мають безперервний потік від витоку до гирла, здатні підтримувати екосистему і краще відновлюватися.

Вільна течія річок також сприяє покращенню екологічного стану поверхневих вод, збільшенню біорізноманіття, збереженню оселищ, зменшенню вразливості до кліматичних змін, зниженню ризиків паводків і посух.

В Україні розчистять русла річок Прут і Сірет. Фото: Ярослав Зеленчук, WWF-Україна В Україні розчистять русла річок Прут і Сірет. Фото: Ярослав Зеленчук, WWF-Україна

Річковий суббасейн Пруту і Сірету є транскордонним, але більша його частина розташована в Українських Карпатах.

У басейнах приток Думаю проживає близько мільйона людей. Через це спостерігається відчутне антропогенне навантаження — з боку енергетики, різних галузей промисловості, сільського господарства та урбанізації.

Природозахисники також нагадують, що у річках Прут і Сірет живе понад 77 видів риб. Серед них є й мігруючі (лосось дунайський, форель струмкова) та зникаючі види (стерлядь, ведмідь бурий, гольян, харіус, українська мінога).

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що уряд планує виділити додаткові кошти на розчищення русла річки Інгулець, щоб налагодити стабільне водопостачання у Миколаєві.