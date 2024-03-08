У 2024 році почнуть розчищати річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, щоб відтворити вільну течію.
«Генеральне прибирання» відбудеться в рамках європейського проєкту «Відкриті річки», яке ініціювали Всесвітній фонд природи Україна (WWF-Україна) та Басейнове управління водними ресурсами, пише «УП. Життя».
Спершу фахівці проведуть комплексне дослідження, щоб виявити всі типи бар’єрів, що перешкоджають водному потоку. За можливості їх заберуть, щоб відновити вільну течію в межах усього басейну.
Представники WWF-Україна пояснили, що річки, які мають безперервний потік від витоку до гирла, здатні підтримувати екосистему і краще відновлюватися.
Вільна течія річок також сприяє покращенню екологічного стану поверхневих вод, збільшенню біорізноманіття, збереженню оселищ, зменшенню вразливості до кліматичних змін, зниженню ризиків паводків і посух.
Річковий суббасейн Пруту і Сірету є транскордонним, але більша його частина розташована в Українських Карпатах.
У басейнах приток Думаю проживає близько мільйона людей. Через це спостерігається відчутне антропогенне навантаження — з боку енергетики, різних галузей промисловості, сільського господарства та урбанізації.
Природозахисники також нагадують, що у річках Прут і Сірет живе понад 77 видів риб. Серед них є й мігруючі (лосось дунайський, форель струмкова) та зникаючі види (стерлядь, ведмідь бурий, гольян, харіус, українська мінога).
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що уряд планує виділити додаткові кошти на розчищення русла річки Інгулець, щоб налагодити стабільне водопостачання у Миколаєві.
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У 2024 році почнуть розчищати річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, щоб відтворити вільну течію.
«Генеральне прибирання» відбудеться в рамках європейського проєкту «Відкриті річки», яке ініціювали Всесвітній фонд природи Україна (WWF-Україна) та Басейнове управління водними ресурсами, пише «УП. Життя».
Спершу фахівці проведуть комплексне дослідження, щоб виявити всі типи бар’єрів, що перешкоджають водному потоку. За можливості їх заберуть, щоб відновити вільну течію в межах усього басейну.
Представники WWF-Україна пояснили, що річки, які мають безперервний потік від витоку до гирла, здатні підтримувати екосистему і краще відновлюватися.
Вільна течія річок також сприяє покращенню екологічного стану поверхневих вод, збільшенню біорізноманіття, збереженню оселищ, зменшенню вразливості до кліматичних змін, зниженню ризиків паводків і посух.
Річковий суббасейн Пруту і Сірету є транскордонним, але більша його частина розташована в Українських Карпатах.
У басейнах приток Думаю проживає близько мільйона людей. Через це спостерігається відчутне антропогенне навантаження — з боку енергетики, різних галузей промисловості, сільського господарства та урбанізації.
Природозахисники також нагадують, що у річках Прут і Сірет живе понад 77 видів риб. Серед них є й мігруючі (лосось дунайський, форель струмкова) та зникаючі види (стерлядь, ведмідь бурий, гольян, харіус, українська мінога).
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що уряд планує виділити додаткові кошти на розчищення русла річки Інгулець, щоб налагодити стабільне водопостачання у Миколаєві.