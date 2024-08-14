СБУ затримали агента ФСБ. Фото СБУ

В Україні викрили мережу агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, до складу якої входили колишні охоронці Віктора Януковича та діючий військовослужбовець Нацгвардії. За даними слідства, вони займалися збором інформації про українські спецслужби та посадовців.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

За даними правоохоронців, 46-річний нацгвардієць із Києва протягом тривалого часу співпрацював з ФСБ Росії, передаючи дані про активістів та інших громадян України. Головним куратором цієї групи був 48-річний Дмитро Іванцов, який раніше очолював підрозділ Управління державної охорони та супроводжував Януковича під час його втечі до Росії. До своєї діяльності він залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який залишився в Криму і тепер працює в Севастополі.

СБУ затримала нацгвардійця в Києві. У нього вилучили комп'ютери, телефони та інші докази співпраці з ФСБ. Йому оголошено підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Дії Дмитра Іванцова та його спільника кваліфікували як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали агента РФ, який коригував повітряні удари дронів-камікадзе типу «Ланцет» та крилатих ракет на Миколаїв.