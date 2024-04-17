В Україні зростає споживання електроенергії: людей просять заощаджувати / Ілюстративне фото

Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії в Україні стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора.

Про це 17 квітня повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

«Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає — теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

Диспетчерський центр «Укренерго» закликає громадян обмежити користування потужними енергоємними приладами з 19:00 до 22:00 години.

Станом на ранок на Харківщині збільшені графіки відключень — через зростання споживання внаслідок похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів.

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

«Укренерго» закликала українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.

Нагадаємо, за позитивного сценарію «Укренерго» відновить якщо не весь, то досить значний обсяг пошкоджень, який було завдано росіянами в цьому році.