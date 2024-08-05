Аналізи на COVID-19 / Архівне фото НикВести

У липні 2024 року в лікарнях України виявили трьох пацієнтів з субваріантом COVID-19 FLiRT. МОЗ нагадує, що цей штам може уникнути імунітету вакцинованих, але бустери залишаються ефективними.

Про це 5 серпня повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що три випадки субваріанту коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старший 60 років.

У МОЗ нагадали, що штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Він швидше вражає ослаблений імунітет через те, що краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді.

Цей субваріант може уражати навіть людей з імунітетом після вакцинації, хоча вони мають менші ризики, ніж люди, які не отримали основних і бустерних доз проти COVID.

«Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом», — підкреслюють у МОЗ.

Раніше повідомлялось, що в Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Проте цей вірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.