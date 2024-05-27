Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Після ремонту до енергосистеми України під'єднали енергоблок однієї з атомних електростанцій країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Учора (27 травня, — прим.) після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність. Готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону», — йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, у неділю потреби споживачів в Україні повністю покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, а ввечері — ще надлишками електроенергії з енергосистеми Польщі.

У понеділок, 27 травня, цього буде недостатньо, і доведеться повертатися до знеструмлень.

«Сьогодні з 6:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовуються обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів. Аби зменшити їхню тривалість, закликаємо споживачів до відповідального споживання. Енергетики своєю чергою роблять усе можливе, аби якомога швидше проводити аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджених російськими масованими атаками», — додали у Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївської електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.