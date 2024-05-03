В Україні продовжують діяти понад 8 тисяч церков Московського патріархату / Фото з відкритих джерел

Після 24 лютого 2023 року лише 685 церков УПЦ МП перейшли до Православної Церкви України. Найбільше у Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Як повідомляє Опендатабот, на початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. Зараз їх кількість становить — 8097. При цьому пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до Православної церкви України (ПЦУ) повернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно.

Зазначається, що попри повномасштабну війну в Україні подовжують діяти 8 097 церков, які повʼязані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну.

При цьому лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт «Релігійна організація не вказала приналежність до Московського патріархату» — усі з них у Чернівецькій області. До слова, ще сім громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.

У Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву Московського патріархату звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».