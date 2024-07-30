Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «НикВести»

Кабінет Міністрів та Міністерство інфраструктури спростили процес бронювання працівників для компаній, які займаються перевезеннями.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Зміни до постанови №76 про бронювання дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи, замість трьох, як це було раніше.

Міністерство також внесло зміни до наказу №303 про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі транспорту. Зміни наберуть чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції, ймовірно, протягом 5-11 серпня.

Основні зміни:

Розширення переліку підприємств. Тепер на визнання критичними можуть подаватися перевізники, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції.

Збільшення терміну подачі. Компанії, що почали діяльність у 2023 та 2024 роках, також зможуть подавати заявки на бронювання, а не лише ті, що працювали у 2022 році.

Спрощення підтвердження трудових відносин. Скасовано необхідність підтверджувати оформлення трудових відносин із працівниками за 180 днів до подання документів.

Зміни не стосуються перевізників, які працюють на умовах фізичних осіб – підприємців (ФОП), додав він. Жоден ФОП, включно з перевізниками, не може отримати статус критичного підприємства, оскільки це суперечить чинному законодавству. Виправити ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише підприємства, установи та організації.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні.

Днями мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв. Це також впливає на те, що міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.