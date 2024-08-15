Курська область РФ. Фото: РосЗМІ

Ситуація в Курській області може погіршитися через гуманітарну кризу, тому Україна має бути готова до можливого прийняття біженців з цього регіону.

Про це рішення заявила віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України запускає цілодобову гарячу лінію для надання гуманітарної допомоги жителям Курської області, які потребують підтримки або мають намір евакуюватися до України.

Залишити заявку на допомогу можна такими способами:

Зателефонувати або написати у Telegram чи WhatsApp на номер: +38 (093) 367-83-68. Написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com.

Також посадовиця зазначила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та забезпечить мирним жителям Курської області необхідний захист і підтримку.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Також повідомлялося, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.

Згодом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атак на Курську область.

А 14 серпня в Курській області у російському місті Суджа вперше побували українські журналісти. Вона поспілкувалася з місцевими жителями та показали, як наші бійці роздавали гуманітарку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад 100 військових РФ взято в полон, продовжується оборонна операція.