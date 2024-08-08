Застосунок «Армія+», Фото: Міноборони

Президент України Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який стане ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на виступи президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Дениса Шмигаля під час презентації застосунку 8 серпня.

«Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він із базової функції — це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових, — прим.) та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями», — розказав Володимир Зеленський.

Також Президент зазначив, що мета застосунку — звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на «застарілу і нікому непотрібну» бюрократію.

Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Володимир Зеленський також додав, що в «Армії+» буде забезпечена надійна комунікація між воїнами — створені захищені чати.

«І загалом «Армія+» має стати вже другим елементом нашої цифрової держави. Спершу в нас зʼявилася «Дія», і нею вже користуються понад 9 мільйонів українців. Це наш суперзастосунок. Далі «Армія+» — це другий елемент. Він буде теж насичений послугами. І буде ще третій, який ми презентуємо вже у вересні, — наша «Мрія» — застосунок для дітей, батьків, учителів. «Дія» — це про функціонування нашої держави. «Армія+» — про наш захист. Наша «Мрія» — про дітей і наше майбутнє», — зазначив Володимир Зеленський.

Своєю чергою премʼєр-міністр зауважив, що 30 липня уряд окремою постановою унормував роботу застосунку «Армія+». За його словами, сервіси вже починають працювати та ними можуть користуватися військові.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову.