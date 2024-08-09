Економія електроенергії, фото взято з сайту Слово і діло

Енергетики в Україні фіксують зростання споживання електроенергії через спеку, але наразі відключення не передбачаються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Через спекотну погоду в південних областях — споживання електроенергії продовжує зростати. 9 серпня станом на 9:30 рівень споживання на 2,7% вище, ніж водночас учора, 8 серпня», — йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора максимум споживання був зафіксований у вечірні години. Він був на 2,2% вищим, ніж попередньої доби.

В «Укренерго» підкреслили, що застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Але енергетики закликають громадян, за можливості, у період спеки споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Як додали в компанії, на ранок через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 485 населених пунктів. Зокрема, унаслідок воєнних діє є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях.

Із технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській й Житомирській областях.

Нагадаємо, в Укренерго закликали перенести, за можливості, користування потужними електроприладами на денні години — з 11:00 до 15:00. У пресслужбі зазначили, що це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.