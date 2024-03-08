У Варшаві українки подякували польським жінкам за підтримку. Фото: «Радіо Свобода»

У центрі Варшави українки дякували полькам за солідарність і підтримку, даруючи їм квіти в рамках акції «Дякую, що ти є».

Організаторки акції намалювали плакат, на ньому зобразили двох жінок: українку і польку, які тримаються за руки, і написали слова подяки за солідарність і підтримку, пише «Радіо Свобода».

У Варшаві українки подякували польським жінкам за підтримку. Фото: «Радіо Свобода» У Варшаві українки подякували польським жінкам за підтримку. Фото: «Радіо Свобода»

До плакату жінки причепили букетики квітів, які перехожі жінки могли взяти собі.

«Сьогодні ми кажемо польським жінкам просте, людське «дякую». Є статистичні дані, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі понад 80% жінок заангажувалися в допомогу Україні. Тобто в той чи інший спосіб вони робили все, що можуть, аби допомогти Україні. Це шалена цифра, це майже всі, хто дорослий і здоровий, щось робить для України. І нам хотілося в цей день зробити якийсь жест, щоб хоч якось їм за це віддячити», — сказала одна з організаторок акції Наталія Панченко.

Нагадаємо, у той час польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на українському кордоні. 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні