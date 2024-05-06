6 травня українські розвідники знищили російський швидкісний катер «Мангуст» в Криму, вартість якого понад 125 мільйонів рублів або 3 мільйона доларів.

Про це повідомили у ГУР МО.

Там уточнили, що це одна з новітніх розробок країни-агресора. Катер знищили в районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Ворожу ціль уразили бійці підрозділу ГУР МО «Group 13» за допомогою морського дрона Magura V5.

«Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій», — йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР МО

Катер «Мангуст» виготовляють у рф з 2000 року. Їх розмір — 20 метрів завдовжки і 5 метрів завширшки. Він може розганятися до 50 вузлів. У модифікованих версіях «Мангуста» встановлені бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту таких катерів росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу «Ігла» або «Верба».

Нагадаємо, 10 квітня у тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.