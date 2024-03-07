Ханна Гутьєррес-Рід. Скриншот з відео ВВС.

У ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму «Іржа» в 2021 році визнали винною майстриню-зброярку, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдуіна.

Про це повідомляє ВВС.

Ханну Гутьєррес-Рід також звинувачували у підробці доказів на майданчику. Однак це не підтвердилося у суді.

26-річній зброярці загрожує до 18 місяців в’язниці за фактом ненавмисного вбивства. Суд обере міру покарання пізніше.

Батьки Галини Гатчинс та її сестра заявили, що вони «задоволені» вироком.

У липні 65-річного актора Алека Болдуіна також очікує суд за ненавмисне вбивство.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року стало відомо, що американський актор Алек Болдуін вистрілив з реквізиту під час репетиції зйомок, вбивши операторку Галину Гатчинс і поранивши режисера Джоела Соуза.

Сам він стверджував, що не натискав на курок револьвера.

Після трагедії 214 операторів з американської кіноіндустрії склали звернення, в якому запропонували ніколи не використовувати реальну зброю під час зйомок.