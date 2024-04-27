У США 54-річній жінці пересадили нирку генномодифікованої свині. Фото: SHELBY LUM/ASSOCIATED PRESS

Американські хірурги пересадили 54-річній важкохворій жінці нирку генномодифікованої свині. Ліза Пізано стала другою людиною, якій провели подібну операцію

Про це повідомив The New York Times, пише «УП.Життя».

Відомо, що жінка родом зі штату Нью-Джерсі. Вона страждала на серцеву та ниркову недостатність. 4 квітня їй провели операцію по заміні клапана серця, а через вісім днів пересадили нирку.

Зазначається, що новий орган вона отримала від генно-редагованої свині. У тілі тварини вчені "заблокували" ген, який виробляє цукор, відомий як альфа-гал. Саме цей ген викликав відторгнення з боку імунної системи людини й заважав трансплантації, кажуть вчені.

Також під пересаджену нирку хірурги помістили вилочкову залозу свині. За словами науковців, вона може позитивно вплинути на імунну систему пацієнтки й зменшити ймовірність відторгнення органу.

Медики кажуть, що пересадити пацієнтці людський орган було неможливо, оскільки її хвороба прогресувала, а органи людини для трансплантації є дефіцитними.

Після другої операції Ліза Пізано зізналася, що будь-яким чином прагнула виграти більше часу для життя, аби побачити, як ростуть її онуки.

«Після того, як мене вилучити зі списку кандидатів на трансплантацію від людини, я дізналася, що мені залишилося не так багато часу. Мої лікарі вважали, що є шанс, що мене схвалять на пересадку свинячої нирки, тому я обговорила це з сім'єю та чоловіком й ухвалила рішення», – зазначила жінка.

За словами медиків, Ліза Пізано стала першою людиною із серцевим клапаном, якій пересадили орган будь-якого виду. Ниркова недостатність зазвичай робить пацієнтів непридатними для отримання серцевого клапана через високий ризик смерті, додали фахівці.

Нагадаємо, раніше у Японії зробили першу у світі одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів.