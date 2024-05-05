Великдень у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести» Сьогодні, 5 травня, мешканці Миколаєва освячують великодні кошики у храмах міста.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Сотні людей зібрались на релігійний обряд біля Кафедрального собору.

Зазначимо, що сьогодні християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят церковного календаря — Воскресіння Христове.

Містяни також згадали про воїнів, які наразі на передовій захищають Україну. Тож, спеціально для них були освячені паски, які потім відправили до адресатів.

Фоторепортаж

Великдень у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Служба у Кафедральному соборі у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Містяни, які прийшли до церкви. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Кафедральний собор у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Віряни церкви у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Віряни освячують великодні кошики. Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Віряни ставлять свічку у церкві. Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Священник у Кафедральному соборі. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Віряни йдуть освячувати великодні кошики. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Священник окроплює людей. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

У Миколаєві відзначили Великдень, 5 травня, 2024 року. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»



Віряни святять великодні кошики в Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Обмеження під час Великодня у Миколаєві

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області не будуть скорочувати тривалість комендантської години на великодні свята. Однак жителів області закликали утриматися від візитів до храмів.

При цьому начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв повідомив, що поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками на Великдень. Порядок цього дня охоронятимуть 23 тисячі поліцейських.

Як святкували Великдень в Миколаєві раніше

Нагадаємо, як 2023 році, миколаївці освячували великодні кошики у храмах міста.

Також, у 2022 році православні християни святкували Великдень без сильного скупчення людей.

Раніше повідомлялося, що у 2020 році на богослужіння храми Миколаєва не були переповнені людьми. Під час нічного богослужіння навколо Собору Різдва Пресвятої Богородиці було близько 100 осіб.