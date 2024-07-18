Підвищення акцизу на пальне. Фото: УНІАН

У четвер, 18 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт 11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

«Парламент прийняв законопроект 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. Правка (№267) про газ теж була підтримана», — повідомив нардеп.

Підтримав законопроєкт в цілому 231 депутат. Таким чином, ціна на бензин та на газ зросте. Акцизи запрацюють вже з 1 вересня.

Як зазначила народний депутат Ірина Геращенко, «в результаті ціна на бензин і дізель зросте на 1,66 гривню за літр вже у вересні. На думку уряду, це несуттєво».

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що його мета — погодження законодавства України з нормами законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою ЄС.

Уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — до 277 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, 10 травня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України про наближення законодавства країни до законодавства ЄС в частині ставок акцизного податку.

Зазначимо, у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйонів гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.