Українські військові на шикуванні. Фото: УП

В п'ятницю, 23 лютого, Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект про демобілізацію строковиків в Україні. Документ містить норму про відстрочку на 12 місяців.

Відповідне рішення опублікували на сайті Верховної Ради України.

«За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти до порядку денного 11-ї сесії Верховної ради України. За результатами розгляду законопроекту (№ 11035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому», — сказано в тексті рішення.

При цьому Комітет пропонує урахувати пропозицію щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати.

Народний депутат Олексій Гончаренко, під час проведення прямої трансляції з залу парламенту, сказав, що «За» цей документ у першому читанні проголосували 317 депутатів, а під час голосування в цілому — 319 парламентарів. Ніхто не виступив «проти» та не утримався.

Нагадаємо, що законопроєкт про демобілізацію строковиків напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Згідно з проєктом закону, військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.