Верховна рада в другому читанні ухвалила закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.
Про це повідомляє народний депутат Олексія Гончаренка.
Проєкт закону №10265 передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.
«Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу», — додав Олексій Гончаренко.
У першому читанні документ прийняв ще 23 лютого. Тепер законопроєкт має підписати спікер парламенту, а після цього президент України.
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
Нагадаємо, що у квітні минулого року Рада Євросоюзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.
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Верховна рада в другому читанні ухвалила закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.
Про це повідомляє народний депутат Олексія Гончаренка.
Проєкт закону №10265 передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.
«Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу», — додав Олексій Гончаренко.
У першому читанні документ прийняв ще 23 лютого. Тепер законопроєкт має підписати спікер парламенту, а після цього президент України.
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
Нагадаємо, що у квітні минулого року Рада Євросоюзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.