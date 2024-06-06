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Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 10372 «Про самоврядування у сфері охорони здоров’я в Україні» за основу.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, «за» проголосувало 232 нардепи.

Як раніше повідомляли у Міністерстві охорони здоров’я, на сьогодні самоврядні медичні організації в Україні діють виключно у вигляді громадських об’єднань. Чинне законодавство не передбачає участь медичних і фармацевтичних працівників у формуванні політики у сфері охорони здоров’я, перекладаючи таке право на державу.

Законопроєкт же пропонує закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій. Також пропонується створити підстави для делегування медичним працівникам, об’єднаним у такі організації, окремих функцій органів державної влади.

Планується створити п’ять організацій професійного самоврядування — палат: Палата лікарів сімейної медицини, Палата лікарів-спеціалістів, Палата стоматологів, Палата сестер медичних / братів медичних, Палата фармацевтів.

Спершу будуть долучені професійні групи, що найбільш до цього готові, — стоматологи та фармацевти. Всі інші фахівці будуть долучені лише після утворення та пілотування перших двох палат.

Раніше повідомлялося, що університетським лікарням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Національного університету охорони здоров’я України імені Шупика дозволили отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.