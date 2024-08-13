В Україну повернули 6 дітей з тимчасово окупованих територій. Фото: Радіо Свобода

В Україну з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей вдалося повернути шістьох дітей разом із родинами.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами батьків, під час перебування в окупації їхніх дітей примушували навчатися в російських школах та відзначати російські свята. Також росіяни тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка. Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки.

«Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей — стало поштовхом для виїзду», — написав омбудсмен.

Дмитро Лубінець розповів, що одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників громадської організації, благодійного фонду та держорганів поспілкувалися з ними щодо надання необхідної допомоги.

Іншою родиною займалися працівники Офісу омбудсмена із регіонального представництва Черкаської області. Вони долучили до допомоги громадське об'єднання «Об’єднання багатодітних родин «Крила» та «Карітас-Спес Україна».

«Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», — додав Лубінець.

Нагадаємо, з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще 8 дітей.