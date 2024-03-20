Прокуратура хоче зобов’язати сільраду на Миколаївщині оформити право власності на будівлю з укриттям. Фото з відкритих джерел

Прокуратура вимагає зобов’язати Веснянську сільську раду на Миколаївщині зареєструвати право власності на нежитлову будівлю вартістю понад 32 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Зазначається, що в межах Веснянської громади розташована нежитлова будівля площею близько 1300 квадратних метрів, в підвальному приміщенні якої знаходиться протирадіаційне укриття, здатне розмістити 350 осіб.

При цьому, використання вказаного нерухомого майна здійснюється органом місцевого самоврядування із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності, зазначили у прокуратурі.

Там додали, що нерухомість перебуває у власності громади ще з 2021 року, втім, упродовж 3 років рада не здійснила жодних дій щодо оформлення та державної реєстрації права власності на ці об’єкти.

«Зазначена бездіяльність чиновників створює передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади. Щоб запобігти можливому відчуженню чи іншим протиправним діям з нерухомістю, Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через суд намагаються змусити Веснянську громаду зареєструвати право власності на будинок культури вартістю понад 1,5 мільйони гривень.