Прокуратура вимагає зобов’язати Веснянську сільську раду на Миколаївщині зареєструвати право власності на нежитлову будівлю вартістю понад 32 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.
Зазначається, що в межах Веснянської громади розташована нежитлова будівля площею близько 1300 квадратних метрів, в підвальному приміщенні якої знаходиться протирадіаційне укриття, здатне розмістити 350 осіб.
При цьому, використання вказаного нерухомого майна здійснюється органом місцевого самоврядування із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності, зазначили у прокуратурі.
Там додали, що нерухомість перебуває у власності громади ще з 2021 року, втім, упродовж 3 років рада не здійснила жодних дій щодо оформлення та державної реєстрації права власності на ці об’єкти.
«Зазначена бездіяльність чиновників створює передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади. Щоб запобігти можливому відчуженню чи іншим протиправним діям з нерухомістю, Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині через суд намагаються змусити Веснянську громаду зареєструвати право власності на будинок культури вартістю понад 1,5 мільйони гривень.
Прокуратура вимагає зобов’язати Веснянську сільську раду на Миколаївщині зареєструвати право власності на нежитлову будівлю вартістю понад 32 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.
Зазначається, що в межах Веснянської громади розташована нежитлова будівля площею близько 1300 квадратних метрів, в підвальному приміщенні якої знаходиться протирадіаційне укриття, здатне розмістити 350 осіб.
При цьому, використання вказаного нерухомого майна здійснюється органом місцевого самоврядування із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності, зазначили у прокуратурі.
Там додали, що нерухомість перебуває у власності громади ще з 2021 року, втім, упродовж 3 років рада не здійснила жодних дій щодо оформлення та державної реєстрації права власності на ці об’єкти.
«Зазначена бездіяльність чиновників створює передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади. Щоб запобігти можливому відчуженню чи іншим протиправним діям з нерухомістю, Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині через суд намагаються змусити Веснянську громаду зареєструвати право власності на будинок культури вартістю понад 1,5 мільйони гривень.