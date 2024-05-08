Демінер «The HALO Trust». Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Цьогоріч урядові та неурядові оператори протимінної діяльності вже обстежили понад 115 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

— У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тисяч гектарів. З них 108 тисяч гектарів станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації, — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисячі гектарів сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно.

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