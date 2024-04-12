Видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ / Фото: СБУ

Чоловіка, який під час окупації Київщини видавав себе за монаха та співпрацював з окупантами, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, під час окупації Андріївки Бучанського району чоловік вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції військ РФ.

«Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання РФ. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав.

Крім того чоловік мав «привілеї» на вільне пересування територією громади та відвідування штабу окупантів. Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні.

Чоловіка затримали у квітні 2022 року. Суд визнав його винним за частинами 4, 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ, так званого Московського патріархату, який підтримав збройну агресію РФ. Зокрема благословляв російських військових під час окупації Харківщини.