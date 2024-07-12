Матвій Бідний у Миколаєві. Фото: Telegram-канал нардепа Ігоря Копитіна

Народний депутат України Ігор Копитін разом з тимчасово виконуючим обов’язки міністра молоді та спорту Матвієм Бідним відвідали спортивну базу ФСТ «Динамо» у Миколаєві, яка нещодавно постраждала від пожежі.

Про це народний депутат повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 9 липня на базі «Динамо» через перепад електроенергії сталася пожежа. Вогонь знищив дах спортивного ігрового залу.

Матвій Бідний у Миколаєві. Фото: Telegram-канал нардепа Ігоря Копитіна

Ігор Копитін зазначив, нещодавно допоміг вирішили проблему з ремонтом одного спортзалу, як тепер постало питання про пошук коштів на ремонт іншого. Він вказує, що за приблизними підрахунками, тільки на ремонт даху потрібно буде не один мільйон гривень.

«Звичайно, сума непідйомна для «Динамо». Саме тому колектив ФСТ запросив міністра спорту, який приїхав з візитом до Миколаєва, щоб показати йому наслідки пожежі та попросити про допомогу у пошуку джерел фінансування. Це, в першу чергу, грантові програми, в тому числі, міжнародні. Участь Міністерства молоді та спорту у цьому процесі дуже важлива», — говорить Ігор Копитін.

Народний депутат подякував міністру молоді та спорту за те, що не залишив без уваги важливий для місцевого спорту об'єкт.

«Зі своєї сторони також всіляко сприятиму відновленню миколаївського ФСТ «Динамо», — додав народний депутат.

Матвій Бідний у Миколаєві. Фото: Telegram-канал нардепа Ігоря Копитіна

Матвій Бідний у Миколаєві. Фото: Telegram-канал нардепа Ігоря Копитіна

Нагадаємо, що народний депутат України Ігор Копитін на запрошення Комітету ВР з питань економічного розвитку провів два робочі дні у Миколаєві разом з колегами з парламенту.