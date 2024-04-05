Енергетики ремонтують лінію електропередач. Миколаївщина, березень 2023 року. Суспільне Миколаїв

Відключення світла по всій території України запроваджувати поки не будуть.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї держави. Але ми повинні розуміти, що не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними й успішними для них з, на жаль, наслідками для нас, — зазначила Світлана Гринчук.

За її словами, енергетики працюють цілодобово, аби відновлювати енергоінфраструктуру.

— У першу чергу з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції та об’єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом, — розповіла посадовиця.

Нагадаємо, на випадок ударів російської армії енергетики Миколаївської області забезпечені матеріалами та обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків обстрілів. За словами Вадима Данилківа, за березень 2024 року російські військові активізували удари по енергетичній інфраструктурі.