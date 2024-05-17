Миколаївців просять запастися водою. Архівне фото "НикВести"

У зв’язку з відключеннями електропостачання мешканців Миколаєва просять зробити вдома запаси води для господарсько-побутових потреб.

Про це повідомило комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

По всіх областях України, через атаки російських загарбників на інфраструктуру, запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії, до яких можна підготуватися. Разом з тим, зазначили у водоканалі, зараз використовуються й аварійні відключення, коли терміни відновлення подачі електроенергії невідомі.

У зв’язку з цим, насосні станції підприємства також залишаються без електропостачання і відповідно — не працюють.

«Ми не завжди можемо забезпечити вас водою, під час відключень. Саме тому, звертаємось до миколаївців з проханням створити в своїх домівках запас води», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.