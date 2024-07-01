Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

В Україні протягом доби діятимуть погодинні відключення, але найбільші обсяги відключень будуть з 16:00 до 24:00.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що збільшення обмежень електроенергії відбувається через зростання споживання у зв’язку зі спекою.

«Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора — у вихідний день. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно», — додали там.

Енергетики зазначають, що сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання.

«Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у «Миколаївобленерго» опублікували прогноз відключення черг ГПВ у понеділок, 1 липня, та попередили про зміну графіка відключень.