Громадська організація «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» організовує у Миколаєві дві відкриті лекції, присвячені темі соціального підприємництва. Ці заходи націлені на діючих фізичних осіб-підприємців, представників громадських організацій, а також активних мешканців Миколаївської області, які прагнуть створити або розвинути соціальне підприємство.

Про це повідомили у прес-службі громадської організації.

Першого дня спікером буде засновниця міжнародної компанії Framiore компаній SHUFLIA LEATHER MANUFACTURING та BUKVICA Наталія Найда (м. Івано-Франківськ). Вона розкаже про свій тернистий шлях соціального підприємця, а також про те, як після повномасштабного вторгнення трансформувався її бізнес, спрямувавши зусилля на підтримку українського війська.

У другий день досвідом створення та розвитку соціального бізнесу, спрямованого на реабілітацію військових, поділиться директор медичного центру «Сare For You» Іван Логуш (м. Миколаїв), а членкиня ГО «Молодіжний клуб активного відпочинку – Адреналін» Ольга Ніколаєвич розкаже про екологічний перехід від громадської діяльності до соціального підприємництва.

Дата проведення: 4 червня, о 13:00 та 7 червня, о 14:30.

Місце проведення: Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека (вул. Маріупольська, 9).



Контакти для зв’язку:

Анна Нікуліна, менеджерка проєкту «Соціальне підприємництво в Миколаєві», 0634289221, aniku1515@gmail.com