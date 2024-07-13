Віднесену в море жінку врятували за 80 км від берега Японії / Фото: Офіс берегової охорони Японії

Поблизу узбережжя Японії врятовано зниклу туристку з Китаю, яку віднесло на 80 км від берега. Пошуки тривали 36 годин, жінка вже в безпеці.

Пошуки 21-річної жінки розпочали в місті Сімода, що на півдні півострова Ідзу ввечері 8 липня. Китаянку віднесло в океан течією та сильним вітром, повідомляє CNN,

За даними видання, у середу, 9 липня, відпочивальницю, яка дрейфувала океаном на надувному колі для плавання, помітив екіпаж одного із вантажних суден. На той час китаянка віддалилася від узбережжя на 80 кілометрів.

Двоє моряків танкера, до якого звернулися по допомогу, пірнули у воду і витягли на судно виснажену відпочивальницю, зазначили в береговій охороні Японії.

«Пряма лінія між узбережжям та місцем порятунку складала 80 кілометрів, але, ймовірно, її занесло на ще більшу відстань», — пояснив представник берегової охорони.

Місцеві рятівники доставили жінку гелікоптером до лікарні в місті Йокогама, де їй провели необхідні обстеження.

«Вона зневоднена, але свідомість ясна, життю нічого не загрожує. Потреби в госпіталізації немає», — повідомили в береговій охороні.

Чисельні острови Японії відомі одними з найкрасивіших пляжів Азії і користуються популярністю серед туристів у гарячі літні місяці.

Згідно зі статистичними даними берегової охорони Японії, лише за 2019 рік було врятовано 500 людей, які постраждали від нещасних випадків на пляжах країни.

Віднесену в море жінку врятували за 80 км від берега Японії / Фото: Офіс берегової охорони Японії Віднесену в море жінку врятували за 80 км від берега Японії / Фото: Офіс берегової охорони Японії

Нагадаємо, у штаті Орегон, що в США, пес врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії. Він подолав майже 6,5 кілометрів шляху, аби покликати на допомогу.