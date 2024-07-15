На війні в Україні загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Чоловік помер у Львівському військовому госпіталі від отриманих поранень.
Про це повідомляє грузинське видання Грузия Online.
«Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Яшвілі — Слава твоїй героїчній душі, брате!» — повідомив інший боєць, який воює на боці України, Вано Надірадзе.
За даними видання, з початку російсько-української війни в Україні загинули понад 60 грузинських бійців.
Нагадаємо, 21 червня на передовій в Україні загинув доброволець з Естонії Мартін Ягер. Це вже третій естонський військовий, який загинув на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
На війні в Україні загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Чоловік помер у Львівському військовому госпіталі від отриманих поранень.
Про це повідомляє грузинське видання Грузия Online.
«Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Яшвілі — Слава твоїй героїчній душі, брате!» — повідомив інший боєць, який воює на боці України, Вано Надірадзе.
За даними видання, з початку російсько-української війни в Україні загинули понад 60 грузинських бійців.
Нагадаємо, 21 червня на передовій в Україні загинув доброволець з Естонії Мартін Ягер. Це вже третій естонський військовий, який загинув на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії.