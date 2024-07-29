Державний кордон України / Ілюстративне фото

Наразі військовозобовʼязані жінки мають право перетинати кордон, прикордонники не перевіряють, чи оновили вони дані.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, цитує РБК-Україна.

Він нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.

— Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків — громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону, — сказав він.

На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Андрій Демченко відповів: «Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обовʼязково Державна прикордонна служба про це зазначить».

Нагадаємо, 19 тисяч із 67 тисячі жінок у складі ЗСУ — цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. Війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.

Також вже перші семеро ув'язнених жінок уклали контракт зі Збройними Силами України.