Миколаївський випускник - медаліст Міжнародної олімпіади з математики у Лондоні. Фото: управління освіти Миколаївської міськради

Миколаївець Павло Проценко став єдиним представником міста, який здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з математики в Лондоні.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради.

Як підкреслили в управлінні, Павло Проценко — випускник цього року і золотий медаліст Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки.

Нагадаємо, що 27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з окремих предметів Національного мультипредметного тесту.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.