Українські військові, архівне фото НикВести.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не дивлячись на те, що з міського бюджету забрали 2,7 мільярда на потреби армії українські військові продовжують звертатися за допомогою до депутатів.

Про це він розповів 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».

Міський голова відреагував на питання місцевих мешканців про ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів у Миколаєві та пояснив, що на «вагах» одночасно знаходиться благоустрій міста та допомога армії.

— Скільки б ти не клав на одні ваги (необхідність, — прим.) покласти там лавки, побудувати внутрішньоквартальні проїзди, дитячі майданчики і допомога ЗСУ – на інших вагах.Завжди буде на першому місці допомога ЗСУ. Тому ми з депутатами намагаємося максимально справедливо розділити ці кошти і допомагати армії, хоча наша держава, наші народні депутати, наше Міністерство всім сказали, що гроші зараз забираємо з міст. Наприклад, з Миколаєва забрали 2,7 мільярда, ці гроші підуть на допомогу ЗСУ, — сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому, українські військові продовжують звертатися за допомогою до місцевої влади.

— Ми намагаємося їм допомогти, — додав міський голова.

Раніше повідомлялось, що мешканці Миколаївщини за пів року сплатили понад ₴431 млн військового збору.