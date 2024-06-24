Військові Сполучених Штатів повідомили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі в неділю суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції.

Екіпаж повідомив про незначні поранення своїх членів та помірні пошкодження судна, але корабль продовжив рух, йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

«Це вже четвертий напад підтримуваних Іраном хуситів на судно Transworld Navigator. Ніхто з американських або коаліційних кораблів не постраждав», — йдеться в повідомленні.

Військові США зауважили, що ця «зловмисна й безрозсудна поведінка» хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці.

«CENTCOM продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності та послаблення їхнього військового потенціалу», — заявили сили США.

Нагадаємо, в командуванні Збройних сил США повідомили, що ввечері 18 січня хусити випустили дві ракети по американському танкеру.

17 січня США завдали удару по об’єктах хуситів у Ємені на тлі продовження нападів угруповання на міжнародні кораблі в цьому районі.