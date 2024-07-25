Застосунок «Дія». Ілюстративне фото

З 25 липня, власники житла, яке було зруйноване чи пошкоджене через повномасштабне вторгнення зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, який стане основою для майбутніх репарацій.

Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Українці зможуть скористатися послугою з пошкодженим чи зруйнованим житлом, якщо:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму «єВідновлення»;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Нагадаємо, від запуску послуги бронювання в «Дії» керівники українських підприємств забронювали вже понад 34 тисяч працівників.

Також, у додатку «Дія» стане доступною інформація про штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.