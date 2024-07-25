З 25 липня, власники житла, яке було зруйноване чи пошкоджене через повномасштабне вторгнення зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, який стане основою для майбутніх репарацій.
Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
Українці зможуть скористатися послугою з пошкодженим чи зруйнованим житлом, якщо:
Нагадаємо, від запуску послуги бронювання в «Дії» керівники українських підприємств забронювали вже понад 34 тисяч працівників.
Також, у додатку «Дія» стане доступною інформація про штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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З 25 липня, власники житла, яке було зруйноване чи пошкоджене через повномасштабне вторгнення зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, який стане основою для майбутніх репарацій.
Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
Українці зможуть скористатися послугою з пошкодженим чи зруйнованим житлом, якщо:
Нагадаємо, від запуску послуги бронювання в «Дії» керівники українських підприємств забронювали вже понад 34 тисяч працівників.
Також, у додатку «Дія» стане доступною інформація про штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.