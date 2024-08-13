Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Минулої доби 12 серпня росіяни обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області. Є жертви та руйнування.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав, Зимівник, Понятівка, Антонівка, Дар'ївка, Садове, Музиківка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Михайлівка, Крупиця, Одрадокамʼянка, Шляхове, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в адмінбудівлі, житлові квартали населених пунктів області, зокрема сім багатоповерхівок та 36 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди, приватні автомобілі та автівку «швидкої».

Через російську агресію одна людина загинула, ще 17 — дістали поранення, з них — дві дитини.

Нагадаємо, російські війська минулої доби вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 11 дістали поранення.