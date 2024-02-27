У ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети.

Робота по відбиттю повітряної атаки відбувалася в межах п'яти областей, а саме:

Харківської,

Сумської,

Дніпропетровської,

Хмельницької,

Кіровоградської.

Балістичні «Іскандери-М»/KN-23 ворог запускав по Україні із російської Воронезької області, керовані авіаракетами Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П — з тимчасово окупованих частин Херсонської та Донецької областей, а «Шахеди» — з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

В Силах оборони півдня країни додали, що обидві ракети Х-59 були знищені на Дніпропетровщині, а в Кіровоградській області збили 4 «Шахеди».

«Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок 26 лютого російські війська 6 разів обстріляли Миколаївську область. Під ударом опинилися дві громади — Куцурубська та Очаківська.