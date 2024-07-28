Вода у тимчасово окупованій Херсонській області є непридатною для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним.
Про це повідомляє Центру національного спротиву (ЦНС).
Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.
Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання.
У ЦНС зазначили, що ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології.
Раніше, у Березнегуватській громаді Миколаївщини заборонили пити воду через порушення норм якості та безпечності.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Вода у тимчасово окупованій Херсонській області є непридатною для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним.
Про це повідомляє Центру національного спротиву (ЦНС).
Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.
Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання.
У ЦНС зазначили, що ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології.
Раніше, у Березнегуватській громаді Миколаївщини заборонили пити воду через порушення норм якості та безпечності.