Військовозобов’язані можуть оновити дані у ЦНАПі. Архівне фото "НикВести"

Відтепер оновити облікові дані військовозобов’язані українці можуть у Центрах надання адміністративних послуг — без відвідування територіальних центрів комплектування.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Сьогодні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18–60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який спростить процес і розвантажить ТЦК.

Як це працює?

Інструкція від Мінцифри

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Далі адміністратор вносить дані в електронну систему: інформація автоматично підтягується в реєстр «Оберіг». Заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

«Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу», — йдеться у повідомленні.

В Мінцифри розповіли, що нвчили працювати з електронною платформою понад 8 тисяч адміністраторів ЦНАПів: провели онлайн-тренінги, надали інструкції та відеогайди. Від сьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Нагадаємо, 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.